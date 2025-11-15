İSTANBUL 16°C / 9°C
  Leroy Sane'den asist! Almanya'dan deplasmanda kritik 3 puan
Spor

Leroy Sane'den asist! Almanya'dan deplasmanda kritik 3 puan

Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg'a konuk olan Almanya'da milli takıma geri dönen Leroy Sane, yaptığı asistle galibiyette pay sahibi oldu.

15 Kasım 2025 Cumartesi 00:57
Leroy Sane'den asist! Almanya'dan deplasmanda kritik 3 puan
ABONE OL

Galatasaray'a transferi sonrası Almanya Milli Takımı kadrosuna alınmaması olay olan Leroy Sane, Dünya Kupası Elemeleri'nde milli takıma geri döndü. Yıldız futbolcu, ilk maçında da asistini yapmayı başardı.

Dünya Kupası Avrupa elemeleri A Grubu 5. maçında Almanya, Lüksemburg'a konuk oldu.

Almanya'da Leroy Sane ilk 11'de maça başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda Almanya, Nick Woltemade'nin 49. dakikada attığı golle öne geçti. Alman oyuncu, 69. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Woltemade'nin ilk golünde asisti yapan Leroy Sane, 80. dakikada oyundan çıktı.

Almanya puanını 12 yaptı. Lüksemburg henüz puanla tanışamadı.

  • Leroy Sane
  • Almanya Milli Takımı
  • Dünya Kupası elemeleri

