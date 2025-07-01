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Spor

Leroy Sane'den Galatasaray sözleri! ''Dört gözle bekliyorum''

Bayern Münih ile son maçına FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda çıkan Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı ekip hakkında konuşan Leroy Sane 'Yeni takımımı dört gözle bekliyorum. Stadyumu, taraftarları. Bu gerçekten özel olacak' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM1 Temmuz 2025 Salı 09:20 - Güncelleme:
Leroy Sane'den Galatasaray sözleri! ''Dört gözle bekliyorum''
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30 Haziran'da biten sözleşmesi nedeniyle Bayern Münih ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maçta boy gösteren Leroy Sane, mukavele geçerlilik tarihinin sona ermesiyle bu kez tamamen Galatasaraylı oldu.

Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek tur atlayan Bayern ile son maçına çıkan 29 yaşındaki Alman yıldız, "Harika arkadaşlıklar kurdum ve harika oyuncular tanıdım. Bayern Münih'i özleyeceğim. Bu ekip de çok güzeldi. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim. Yeni bir şehir ve yeni bir kültür tanıyacağım. Kısmen içinde büyüdüğüm bir ortam. Yeni takımımı dört gözle bekliyorum. Stadyumu, taraftarları. Bu gerçekten özel olacak" dedi. 29 yaşındaki oyuncu imza parası da dahil olmak üzere senelik 15 milyon eurodan 3 yılık sözleşme ile Galatasaraylı olmuştu.

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