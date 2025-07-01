30 Haziran'da biten sözleşmesi nedeniyle Bayern Münih ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maçta boy gösteren Leroy Sane, mukavele geçerlilik tarihinin sona ermesiyle bu kez tamamen Galatasaraylı oldu.

Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek tur atlayan Bayern ile son maçına çıkan 29 yaşındaki Alman yıldız, "Harika arkadaşlıklar kurdum ve harika oyuncular tanıdım. Bayern Münih'i özleyeceğim. Bu ekip de çok güzeldi. Burada çok keyifli zamanlar geçirdim. Yeni bir şehir ve yeni bir kültür tanıyacağım. Kısmen içinde büyüdüğüm bir ortam. Yeni takımımı dört gözle bekliyorum. Stadyumu, taraftarları. Bu gerçekten özel olacak" dedi. 29 yaşındaki oyuncu imza parası da dahil olmak üzere senelik 15 milyon eurodan 3 yılık sözleşme ile Galatasaraylı olmuştu.