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Spor

Leroy Sane'den geleceği hakkında dikkat çeken açıklama

Alman devi Bayern Münih'in yıldız futbolcu Leroy Sane, takımdaki geleceği hakkında konuştu.

20 Kasım 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Leroy Sane'den geleceği hakkında dikkat çeken açıklama
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Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Sane yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'te kendimi iyi hissediyorum. Benim için önemli olan Bayern'in planlarının önemli bir parçası olmak. Bu yüzden şu anda Bayern'i düşünüyorum. Geleceğimle ilgili neler olacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz." dedi.

"PARA ÖNCELİĞİM DEĞİL"

Maaşında kesinti yapılabileceğinin sinyalini veren Alman oyuncu, "Genel olarak ne kadar kazandığım benim önceliğim değil. Dürüst olmak gerekirse bunu hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

"ACELE ETMİYORUM"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Sane, "Premier Lig'e sempatim var. Hala TV'den bazı maçları izliyorum. Ancak benim için önemli olan şey performansımı gösterebileceğim, gelişebileceğim ve şampiyonluklar kazanabileceğim bir kulüpte oynamak. Bunu da Bayern'de başarıyorum. Geleceğimle ilgili acele bir kara vermeme gerek yok. Mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyorum." diye konuştu.

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