31 Ocak 2026 Cumartesi
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Leroy Sane'den kötü haber! Galatasaray'dan açıklama geldi
Spor

Leroy Sane'den kötü haber! Galatasaray'dan açıklama geldi

Galatasaray'da kötü haber Leroy Sane'den geldi. Sarı-kırmızılılar, Sane'nin sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. İşte detaylar...

31 Ocak 2026 Cumartesi 17:18
Leroy Sane'den kötü haber! Galatasaray'dan açıklama geldi
Galatasaray, Manchester City maçında sakatlık yaşayan Leroy Sane için açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Alman yıldızın sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır."

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
