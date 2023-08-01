Lesley Ugochukwu, Chelsea ile imzaladı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Rennes forması giyen Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Chelsea, Rennes'in 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Chelsea, Ugochukwu transferi için Rennes'e 28 milyon euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 35 resmi maça çıkan Ugochukwu, bu maçlarda 1996 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.