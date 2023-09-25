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Spor

Letonya maçının stadyumu değişti!

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maç Adana'dan Konya'ya alındı.

25 Eylül 2023 Pazartesi 18:29 - Güncelleme:
Letonya maçının stadyumu değişti!
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A Milli Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ile oynayacağı maçın stadyumu değişti.

TFF, Adana'da oynanacak Letonya karşılaşmasının Konya'ya alındığını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması:

"A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."

Türkiye ile Letonya arasındaki mücadele 15 Ekim'de oynanacak.

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