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Spor

Letonya Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Letonya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA10 Ekim 2021 Pazar 18:24 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 18:24
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Türkiye'yi konuk edecek Letonya Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Letonya Milli Takımı'nın karşılaşmanın oynanacağı Daugava Stadı'nda teknik direktör Dainis Kazakevics yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman, Kazakevics'in saha ortasında oyuncularla yaptığı konuşmanın ardından başladı.

Koşu ile başlayan idman, koordinasyon hareketleriyle sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Daugava Stadı'nda yarın oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

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