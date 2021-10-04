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Spor

Levante'de Paco Lopez'den duygusal veda

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Levante'de, teknik direktör Paco Lopez'in görevine son verildi.

4 Ekim 2021 Pazartesi 17:24 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:24
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La Liga'da bu sezon henüz maç kazanamayan Levante'de fatura Teknik Direktör Paco Lopez'e kesildi. İspanyol takımı, 8 haftası geride kalan ligde 4 yenilgi, 4 beraberlik almış ve galibiyetle tanışamamıştı.

Ayrılığın bir basın toplantısıyla duyurulduğu Levante'de, Başkan Quico Catalan ve Lopez duygusal anlar yaşadı.

Görevine son verilen teknik direktör Paco Lopez, 2018 yılından bu yana Levante'yi çalıştırıyordu. İspanyol takımıyla 147 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı; 3 sezonda 49 galibiyet, 41 beraberlik ve 57 mağlubiyet almıştı.

Levante, La Liga'da 4 puanla 18. sırada bulunuyor.

Star.com.tr

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