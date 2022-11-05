Levent Eriş: 1. Lig'in en fazla pozisyona giren takımıyız

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sakaryaspor gibi güzel futbol oynamayı amaçlayan bir takımla oynadıkları için mutlu olduklarını belirterek, Manisa FK'de oyun kültüründe yaşadıkları değişimle iyi bir takım haline geldiklerini söyledi.

İyi bir müsabakayı geride bırakıp, çok sayıda pozisyon bulduklarına dikkati çeken Eriş, "Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Üst sıralarda yer almak istiyorduk. Bugünler değil sonu iyi olsun istedik. Geleceğe dönük bir planlama yaptık. Kulübümüzün geleceği adına yaptığımız çalışmalardan memnunum. Bu kadar gol pozisyonuna girip de son 1-2 dakikada sıkıntılı bir an yaşamayı gönlümüz arzu etmiyor. Ancak 1. Lig'in en fazla pozisyona giren takımı haline geldik." diye konuştu.

SAKARYASPOR CEPHESİ

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta da müsabakaya eksik oyuncuları göz önünde bulundurarak, klasik oyunlarının dışında format değişikliği ile hazırlandıklarını belirterek, "75 dakika boyunca bu format değişikliği işimize yaradı. Alanları kapatıp, rakibe pozisyon vermedik. 2 tane de net pozisyon yakaladık ama savunmada hata yaptık. Buna söylenecek bir şey yok. Biz hücum ağırlıklı bir oyun oynuyoruz, bunu yaparken de iyi savunma yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savunmadaki hatalarıyla ilgili hafta içinde yaptıkları çalışmalara oyuncularının hızlı yanıt verdiğini aktaran Özbalta, şunları kaydetti:

"Talihsiz zamandan geçiriyoruz bazen rüzgar tersten esiyor, bazı şeyleri toparlayamıyorsunuz, bu durumlarda çok soğukkanlı durmanız gerekiyor. Bu işin üstesinden gelmek istiyoruz. Gerçekleri bilerek hareket etmek istiyoruz. Sakaryaspor takımın iyi bir takım, soğukkanlı olmak gerekiyor. "