İSTANBUL 18°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2022 Cumartesi / 20 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5964
  • EURO
    18,0725
  • ALTIN
    981.972
  • BIST100
    3626.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Levent Eriş: İnanılmaz pozisyonlar üreten bir takıma döndük
Spor

Levent Eriş: İnanılmaz pozisyonlar üreten bir takıma döndük

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Altay ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, 'Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum.' dedi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 16:35 - Güncelleme:
Levent Eriş: İnanılmaz pozisyonlar üreten bir takıma döndük
ABONE OL

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında başından sonuna üstün götürdükleri müsabakadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kazanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Eriş, "Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden bugün itibariyle memnunum. Geçtiğimiz hafta bize yakışmayan bu kulübün mazisine yakışmayan bir oyun oynamıştık. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz. Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum." diye konuştu.

  • Manisa FK
  • Altay
  • Levent Eriş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.