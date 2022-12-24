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Spor

Levent Eriş: Kora kor, kaliteli bir maç oldu

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Pendikspor ile 0-0 berabere kalan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA24 Aralık 2022 Cumartesi 22:36 - Güncelleme:
Levent Eriş: Kora kor, kaliteli bir maç oldu
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Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, mücadele dozu yüksek bir maç olduğuna değinerek, "Kora kor, kaliteli bir müsabaka oldu." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, Pendikspor ile deplasmanda karşılaştı. Golsüz biten mücadele sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Manisa Teknik Direktörü Levent Eriş, "Çok güzel bir müsabaka oldu. Her iki takımın da sahada sadece kazanmak üzerine olduğunu söyleyebilirim. Mücadele gücü yüksek, kora kor, kaliteli bir müsabaka oldu. Sahada bugün 7 tane 18-21 yaş arası oyuncumuz olduğunu görmek bizi mutlu etti. 6 haftada 2 gol yedik, bu açıdan da çok mutluyu. Başkanımız ve yönetimimiz genç oyuncular konusunda büyük destek oluyorlar. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. İkinci devre tüm takımlarımızın gönülleri gibi olsun. 2023 yılında keyifli bir şekilde yaşarız. Futbol açısında gerileme olmuştu." ifadelerini kullandı.

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