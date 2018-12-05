Levent Şahin: İki takım için de sevindirici tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, görev verdikleri genç futbolcuların şanslarını iyi değerlendirdiğini söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mevcut koşullar doğrultusunda kendilerini özenle ağırlayan Keçiörengücü Kulübüne teşekkür etti.

Aktepe Stadı'nın sentetik çim olan zeminine işaret eden Şahin, "Stat, saha zemini ve diğer unsurlar herkesin bildiği malum konular. İki takım için de sevindirici tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı." diye konuştu.

Şahin, genç futbolcuların iyi bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi. Oyundan dolayı geleceğe umutla bakmamızı sağladıkları için onlara ayrı parantez açıp, hepsini tebrik ediyorum. Umarım ekran başındaki ve tribündeki futbolseverler de keyifli bir maç izlemişlerdir. Bu kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Avantaj sağladık. İkinci maçta da bu yolda sonuna kadar devam etme adına gerekli skoru alırız diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Levent Şahin, toplantıda Galatasaray Kulübünün, Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacağını duyurmasıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.