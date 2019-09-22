20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Levent Şahin: Derbide daha iyi bir Galatasaray olacak

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Levent Şahin, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hakem kararlarına gönderme yapan Levent Şahin "Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsedince ceza alıyoruz. Çok bir şey söylemeyeceğim. Düdükten sonra topa vurulan pozisyonlar, bize göre yanlış pozisyonlarda verilenler. Sırtı dönük santrforun müdahalesine verilen karar bir yana, oyuna bakmamız gerek." dedi.

Maçla ilgili konuşan Levent Şahin, "Oyuna baktığımızda, oyun kalitesi veya mücadele anlamında gel-giti olan bir maçtı. Belli anlarda Malatyaspor'un, belli anlarda bizim üstünlüğümüz vardı. Daha net pozisyonlar bulan bizdik, bunları değerlendirseydik, daha farklı şeyler konuşacaktık. Ne olursa olsun oyunda kalmalıydık. Duran toplarda daha konsantre olup bu tip pozisyonlar vermemeliydik. Değerlendiremediğimiz ataklar sonrası oyun bu hale geldi." dedi.

"HAFTAYA BÖYLE OLMAYACAK"

Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Levent Şahin, "Önümüzdeki hafta böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz. Belhanda ile ilgili doktorlar gerekeni yapıyor, hafta içi bilgi veririz. Haftaya daha iyi bir Galatsaray olacak." açıklamasını yaptı.

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Çelik kanatların gösterisi büyüledi

Dubai Havalimanı'nda "İHA" alarmı

Dubai Havalimanı'nda 'İHA' alarmı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

G.Saray son dakikalarda yıkıldı

G.Saray son dakikalarda yıkıldı

Hakim hakkında inceleme başlatıldı

Hakim hakkında inceleme başlatıldı

Ahmet Kaya'nın 'İki Gözüm' adlı filmi yasağa rağmen çekiliyor

Ahmet Kaya'nın 'İki Gözüm' adlı filmi yasağa rağmen çekiliyor

Tam 90 kamyon! 200 milyon TL çöp oldu

Tam 90 kamyon! 200 milyon TL çöp oldu
 

POPÜLER HABERLER

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Suyun altında evlenme teklif etti ama, sudan canlı çıkamadı

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

Görenler hayran kaldı! Nasıl yaptığını anlattı...

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

7500 yıllık kafatası, Türk kadına ait çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA