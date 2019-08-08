Levent Şahin: Kupayı hocamıza armağan ediyorum

Kupayı Fatih Terim'e armağan ettiklerini kaydeden Şahin, "Desteğini hissettiğimiz, bizim için farklı bir yeri olan sayın değerli hocamız Fatih Terim'e bu kupayı armağan etmek istedik. Ufak bir jest, kabul eder diye düşündük. Sezon içinde gelecek yeni kupalar için bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Fatih Terim'i yanlarında hissettiklerini belirten antrenör, "Hocamız sadece fiziksel olarak kenardaydı. Kalben ve ruhen her daim yanımızda. Biz de yardımcı hocalar olarak takımı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.