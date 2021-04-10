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Spor

Levent Şahin sert çıktı! ''20. dakika mesajı aldık''

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Levent Şahin, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

10 Nisan 2021 Cumartesi 22:08 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 22:08
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Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Levent Şahin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Levent Şahin'in sözleri;

20. dakikada maçla ilgili mesajı aldığımızı düşünüyoruz. Yedlin'in pozisyonuyla ilgili konuşuyorum. Şu an kırık şüphesiyle hastaneye gidiyor.

RİVA'YLA İLGİLİ SESTE VE GÖRÜNTÜDE BİR PROBLEM OLDU

Oyun bize ait. Eksi ve artıyı değerlendiririz ama saha içinde 20. dakikadan itibaren Riva'yla ilgili seste ve görüntüde bir problem oldu diye düşünüyorum. Orta hakemin verdiği karara VAR müdahale ediyor, VAR'ın aldığı karara orta hakem müdahale ediyor.

HEM BURASI HEM RİVA...

Uzaktan yakından iyi niyeti olduğunu düşünmediğim bir hakem grubuyla karşılaştık. Hem burası hem de Riva hakkında söylüyorum. Oyunun kararını etkileyecek nokta kararlar verildi. Futbol ve oyun adına çok üzgünüm.

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