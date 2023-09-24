Leverkusen'in zirve inadı!

Bundesliga'da Bayer Leverkusen, sahasında Heidenheim'i 4-1 yendi ve zirve yarışını sürdürdü.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada ve 74. dakikada penaltıdan Victor Okoh Boniface, 63. dakikada Jonas Hofmann ve 82. dakikada Amine Adli attı. Heidenheim'in tek golü 58. dakikada Eren Sami Dinkçi'den geldi.
Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 5 hafta sonunda 13 puana ulaştı ve ligde ikinci sırada yer aldı. Heidenheim 4 puanda kaldı.
Bayer Leverkusen, ligde bir sonraki haftada Mainz deplasmanına gidecek. Heidenheim, sahasında Union Berlin'i konuk edecek.