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Spor

Lewandowski hat-trick yaptı, Barcelona kazandı

Barcelona, İspanya La Liga'nın 3. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Real Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

28 Ağustos 2022 Pazar 23:27 - Güncelleme:
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La Liga 3. hafta mücadelesinde Barcelona, sahasında Real Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan mücadeleyi Barcelona 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. ve 65. dakikalarda Robert Lewandowski, 43. dakikada Pedri ve 90+2. dakikada Sergi Roberto kaydetti.

Barcelona'da Sevilla'da transfer edilen Jules Kounde ilk kez forma giydi.

Katalan devinin Bayern'den transferi Robert Lewandowski ligde çıktığı 3. maçta 4. golünü kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 7'ye yükseltti. Real Valladolid ise 1 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Sevilla deplasmanına gidecek. Reall Valladolid ise Almeria'yı konuk edecek.

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