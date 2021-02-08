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Spor

Lewis Hamilton 1 yıl daha Mercedes'te

Formula 1'den son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes ile sözleşmesi sona eren Lewis Hamilton, takımıyla bir yıllık sözleşme imzaladı.

AA08 Şubat 2021 Pazartesi 15:47 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:47
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Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüleri Lewis Hamilton'ın 2021'de de aralarında olacağını açıkladı.

Son 7 yılın pilotlar ve takımlar şampiyonu Mercedes ile sözleşmesi 2020 sezonu sonunda biten Hamilton arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Takımdan yapılan açıklamada, 36 yaşındaki pilotla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

F1'deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008'de kazanan Hamilton, 2013'te transfer olduğu Mercedes'te 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.

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