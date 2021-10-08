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Spor

Lewis Hamilton İstanbul'da 10 sıra grid cezası aldı

Merecedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, içten yanmalı motorunu 4. kez değiştirdiği için İstanbul Park'ta 10 sıra grid cezası aldı.

8 Ekim 2021 Cuma 12:05 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 12:05
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Formula 1'de sezonun şampiyonluk adaylarından Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park'taki yarışa 10 sıra grid cezasıyla başlayacak.

Güç ünitesinde sadece içten yanmalı motorunu değiştiren ve izin verilen sınır olan 3'ü geçip 4. kez bunu yaptığı için 10 sıra grid cezası alan 7 kez dünya şampiyonu, sıralama turlarında elde ettiği yerin 10 sıra gerisinden başlayacak.

Şampiyonluk yarışında Max Verstappen'in 2 puan önünde olan Lewis Hamilton, geçen yıl İstanbul'da damalı bayrağı ilk gören isim olmuş ve 7. şampiyonluğunu kazanmıştı.

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