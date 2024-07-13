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Spor

Liam Delap, Ipswich Town'da

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Ipswich Town, Manchester City'den 21 yaşındaki futbolcu Liam Delap'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Liam Delap, Ipswich Town'da
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Premier Lig'e 22 yıl aradan sonra yükselen Ipswich Town, ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Ipswich Town, geçtiğimiz sezonu Championship ekibi Hull City'de kiralık geçiren 21 yaşındaki İngiliz santrfor Liam Delap'ı transfer ettiğini açıkladı. Söz konusu anlaşmanın 5 yıllık olduğunu aktarıldı. Transferiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Delap, Ipswich Town'a transfer olduğu için heyecanlı olduğunu söyledi.

İngiliz futbolcu geride kalan sezonda Hull City formasıyla çıktığı 32 maçta 8 gol sevinci yaşadı.

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