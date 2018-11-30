Libertadores Kupası finali için Santiago Bernabeu iddiası Güney Amerika futbolunun en önemli kupası olan ve şiddet olayları nedeniyle iki kez ertelenen River Plate ve Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası finali rövanş maçının Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması için anlaşma sağlandığı iddia edildi.