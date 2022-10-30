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Spor

Libertadores Kupası'nın sahibi belli oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde Athletico Paranaense'yi 1-0 yenen Flamengo, şampiyon oldu.

AA30 Ekim 2022 Pazar 10:11 - Güncelleme:
Libertadores Kupası'nın sahibi belli oldu
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Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçında, Brezilya temsilcileri Flamengo ile Athletico Paranaense karşılaştı.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Banco Pichincha Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Flamengo, 45+4. dakikada Gabriel Barbosa'nın golüyle 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Athletico Paranaense'de Pedro Henrique, 43. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Tarihinde 3. kez şampiyonluğa ulaşan Flamengo, 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile 2023 Recopa Sudamericana finalinde yer almaya hak kazandı. Brezilya temsilcisi, 2023 Libertadores Kupası'na da grup aşamasından başlayacak.

  • Libertadores Kupası
  • Flamengo
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