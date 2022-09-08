İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2022 Perşembe / 12 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2512
  • EURO
    18,2542
  • ALTIN
    1007.95
  • BIST100
    3463.52
Spor

Libertadores'te finalin adı belli oldu

Flamengo, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası finalinde Athletico Paranaense'nin rakibi oldu.

AA8 Eylül 2022 Perşembe 09:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasındaki yarı final rövanş maçında, Brezilya temsilcisi Flamengo, Arjantin'in Velez Sarsfield takımını konuk etti.

Velez Sarsfield, Pratto ile 21. dakikada öne geçse de Flamengo, Pedro'nun 42 ve Marinho'nun 68. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 4-0 kazanan Flamengo (1981, 2019 şampiyonu ve 2021 finalisti), tarihinde 4. kez turnuvada finale yükseldi.

Flamengo, finalde bir diğer Brezilya ekibi Athletico Paranaense ile karşılaşacak.

2022 Libertadores Kupası finaline, 29 Ekim'de Ekvador'un Guayaquil kentindeki Banco Pichincha Stadı ev sahipliği yapacak.

  • Libertadores Kupası
  • Flamengo
  • Athletico Paranaense

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.