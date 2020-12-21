Lider Alanyaspor deplasmanda kayıp!

DHA 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:08 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:08

Süper Lig'in 13'üncü haftasında lider Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. 90 dakika boyunca rakibine üstünlük sağlayan Alanyaspor, baskısına rağmen gol bulamadı. Denizlispor tek golle sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı. Yüzde 80 üstünlükle oynadığı maçta aradığı golü bir türlü bulamayan Akdeniz temsilcisi, son çıktığı 3'üncü deplasman maçından da evine puansız döndü.

SON 3 DEPLASMANDA KÖTÜ SONUÇ

Aytemiz Alanyaspor 8 golle ligin en az gol yiyen takımı olmasına rağmen, son 3 deplasman maçında istediği skorları alamadı. Bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 4 gol gören Alanyaspor, rakip filelere sadece 1 gol atabildi. 15 günde Ziraat Türkiye Kupası maçı dahil 5 maç yapan Aytemiz Alanyaspor yoğun geçen fikstürde istediği sonuçları alamadı. Alanyaspor 13 haftalık periyotta 7 deplasman maçına çıkarken, bunların 3'ünden galibiyetle, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı. Sadece 3'üncü haftada Çaykur Rizespor deplasmanında 1 puanla dönen Akdeniz temsilcisi, tekrar çıkışa geçmek istiyor.

13 HAFTADA ATILAN GOLLERİN 19'U AKAN OYUNDA GELDİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra 22 golle ligin en çok gol atan takımı olan Aytemiz Alanyaspor, sahaya koyduğu futbolla da beğeni topluyor. Dün oynanan Denizlispor maçında da kalesinde erken bir gol görmesine rağmen 90 dakika boyunca hücum anlamında rakibini zorlayan Alanyaspor, son vuruşta etkili olamadı. Geride kalan 13 haftada ortaya konan performansla Alanyaspor'un hedefi tutturma konusunda da başarılı olduğu gözlendi. 13 maçta 22 gol kaydeden turuncu yeşilli takım, şutlarını gole çevirme yüzdesiyle ligin en iyisi konumunda. Yüzde 13,6 şut oranıyla oynayan Alanyaspor, ikili mücadele kazanmada da yüzde 54,1 oranla zirvede yer alıyor. Özellikle kanatlardan atak futbol oynayan ve ikili mücadelelerde de başarılı olan Akdeniz temsilcisi, attığı 22 golün 19'unu akan oyunda buldu. Alanyaspor sadece 2 kez penaltı atışından ve 1 kez de duran da toptan gol sevinci yaşadı.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada puan farkını açma fırsatını değerlendiremeyen Alanyaspor, şimdi gözünü çarşamba günü evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına çevirdi. Hazırlıklarına bugün başlayacak turuncu yeşillilerde tek hedef galibiyet.