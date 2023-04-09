Lider Arsenal sahadan 1 puan ile ayrıldı

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Liverpool ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 30. haftanın kapanış mücadelesinde, bu sezon şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan Arsenal, Avrupa arenasına katılmayı hedefleyen Liverpool'a Anfield Stadı'nda konuk oldu.

Maça hızlı başlayan konuk takım, 8. dakikada Brezilyalı Gabriel Martinelli ve 28. dakikada vatandaşı Gabriel Jesus'un ağları sarsmasıyla 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Liverpool'da Mısırlı yıldız Muhammed Salah, 42. dakikada fileleri sarsarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı, bu şekilde tamamlandı.

İkinci devrede oyunu kontrolü altına alan ve birçok pozisyona giren Liverpool, 87. dakikada Roberto Firmino'nun golüyle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekipte Salah, 54. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla Arsenal 73, Liverpool 44 puana çıktı. Bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Manchester City ile lider Arsenal arasındaki puan farkı ise 6 oldu.

- Maç öncesinde Hillsborough felaketi anıldı

Öte yandan Liverpool taraftarı, Hillsborough felaketini, maç öncesinde düzenlenen törenle andı.

Liverpool'un gelecek hafta lig maçına deplasmanda çıkması gerekçesiyle anma töreni, normal tarihinden önce düzenlendi.

15 Nisan 1989 tarihinde Liverpool ile Nottingham Forest arasında Hillsborough Stadı'nda oynanan İngiltere Federasyon Kupası maçı öncesinde tribünlerde yaşanan izdihamda 97 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce taraftar yaralanmıştı.