Alanyaspor'a üstünlüğü getiren gol, 33. dakikada takımın bir numaralı gol ayağı Papiss Cisse'den geldi. Bu golün ardından maçta tempo düşerken, Gazişehir aradığı golü 90+1. dakikada duran toptan gelen orta sonrasında Kana Biyik ile buldu.

Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Papiss Cisse, böylece 9 haftada 9 gole ulaştı ve gol krallığında zirvede yer aldı.

Bu sonucun ardından son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayan Alanyaspor puanını 18 yaparken, 2 maç sonra puanla tanışan Gaziantep 12 puana yükseldi.

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor evinde Başakşehir ile karşılaşacakken, Gaziantep ise deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada ev sahibi ekip atağında, Twumasi'nin sağ taraftan yaptığı ortada Djilobodji topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

6. dakikada sol kanada atılan uzun pasta topu iyi kontrol eden Junior Fernandes çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Gaziantep FK'de Kenan Özer'in hatasında topu kazanan Junior Fernandes, savunmanın arkasına sarkan Cisse'yi gördü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse'nin sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

36. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında, Kenan Özer ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top, Pawlowski'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmaya da çarpan topu, kaleci Marafona kornere gönderdi.

40. dakikada Morais'in uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Efecan Karaca, son çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleciyi aşan ortada Junior Fernandes topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak dışarı gitti.

70. dakikada Oğuz Ceylan'ın arka direğe ortasında Kana Bıyık topa kafayı vurdu. Yere çarpan meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

74. dakikada Bammou'nun sağ kanattan ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda, top direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Junior Fernandes tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

77. dakikada Jefferson arka direğe sert bir orta gönderdi. Kademeye giren Bammou, topu uzaklaştırdı.

88. dakikada Twumasi'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Marafona'da kaldı.

90+1. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Twumasi topu ceza sahasında gönderdi. Savunmadan ileri çıkan Kana Bıyık kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Stat: Kalyon

Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Morais, Oğuz Ceylan, Tosca, Jefferson, Chibsah, Pawlowski (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 90+5 Olkowski), Kenan Özer (Dk. 60 Diarra), Twumasi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Kaan Kanak, Welinton, Tzavellas, Siopis, Onur Bulut, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca (Dk. 64 Musa Çağıran), Bakasetas (Dk. 73 Bammou), Junior Fernandes (Dk. 80 Caulker), Cisse

Goller: Dk. 33 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+1 Kana Bıyık (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 45 Chibsah, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+3 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Dk. 66 Kaan Kanak, Dk. 90+4 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)