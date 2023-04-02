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Spor

Lider Barcelona, deplasmanda Elche'yi 4-0 mağlup etti

La Liga'da lider Barcelona, 27.hafta mücadelesinde deplsmanda Elche'yi 4-0 mağlup ederek puanını 71'e çıkardı.

AA2 Nisan 2023 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Lider Barcelona, deplasmanda Elche'yi 4-0 mağlup etti
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında lider Barcelona, lig sonuncusu Elche'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Robert Lewandowski (Dk. 20 ve 66), Ansu Fati (Dk. 56) ve Fernan Torres (Dk. 70) attı.

La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada olan Polonyalı forvet Lewandowski, 1 aydan fazla süren gol sessizliğini Elche karşısında bozdu.

Lewandowski İspanyol ligindeki toplam gol sayısını 18'e çıkartırken, en yakın takipçisi Enes Ünal'ın (Getafe) 13 golü bulunuyor.

Diğer yandan 71 puanla liderliğini daha da sağlamlaştıran Barcelona, ikinci sırada bulunan ve bir maçı eksik olan Real Madrid ile arasındaki puan farkını 15'e çıkardı.

Elche ise 13 puanla son sırada yer alıyor.

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