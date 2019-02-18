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Lider Başakşehir, Antalyaspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'a konuk olacak.

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Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.     
 
Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.     
 
Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.               
 
Clichy kadroda yok     
 
Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.     
 
Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
 
MUHTEMEL 11’LER
 
Antalyaspor: Boffin, Salih, Chico, Angelo, Nazım, Hakan, Charles, Doğukan, Riberio, Amilton, Mevlüt
 
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Serdar, Kudryashov (Attamah), İrfan, Emre, Visca, Elia, Mossoro (Demba Ba), Robinho
 
 
 

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