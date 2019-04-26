Lider Başakşehir’in zor sınavı | M.Başakşehir-Göztepe muhtemel 11'ler

Şampiyonluğu kovalayan Turuncu-Lacivertliler, ligde kalma mücadelesi veren Göztepe’yi bu akşam konuk ediyor. Fatih Terim Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçta Başakşehir’in tek amacı galibiyet olacak.

SÜPER Lig’de lider Medipol Başakşehir bugün sezonun en zor sınavlarından birine çıkacak. Takipçisi Galatasaray’la arasındaki puan farkı 3’e inen Turuncu-Lacivertliler, düşmeme mücadelesi veren Göztepe’yi bugün Fatih Terim Stadı’nda 20.30’da ağırlayacak. beIN Sports1’in yayınlayacağı mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Şampiyonluğu kovalayan İstanbul temsilcisinin avantajını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Liderde sakat Epureanu ve Arda Turan yok. Konuk Göztepe’de ise sakatlığı süren Kadu, Agbenyenu, Gassama, Yasin, Atakan ve Hakan forma giymeyecek.

MUHTEMEL 11’LER:

M.BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan Can, Elia, Visca, Mossoro, Robinho

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Castro, Poko, Serdar, Borges, Halil, Jerome