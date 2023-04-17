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Spor

Lider Galatasaray, Alanyaspor'a misafir oluyor

Spor Toto Süper Lig'in 30.haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

AA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:20 - Güncelleme:
Lider Galatasaray, Alanyaspor'a misafir oluyor
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 30. hafta maçında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puana sahip Akdeniz ekibi, averajla 11. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, 2-2 berabere bitmişti.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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