İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Kasım 2024 Perşembe / 20 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,496
  • EURO
    36,2931
  • ALTIN
    2961.89
  • BIST100
    9367.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Lider Galatasaray, Bodrum FK mesaisinde

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
Lider Galatasaray, Bodrum FK mesaisinde
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Futbolcular daha sonra savunma ve hücum organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Bodrum'a hareket edecek.

Sipay Bodrum FK-Galatasaray maçı, 23 Kasım Cumartesi saat 19.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.