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Spor

Lider hata yapmadı!

THY EuroLeague'de lider konumda bulunan Fenerbahçe Beko, 11. hafta karşılaşmasında Virtus Bologna'ya konuk oldu. Temsilcimiz, mücadeleden 86-82'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

21 Kasım 2024 Perşembe 00:53 - Güncelleme:
Lider hata yapmadı!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini deplasmanda 86-82 mağlup etti.

Müsabakanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 23-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Shengelia ve Zizic'in sayılarıyla oyundan kopmayan İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 1 sayı farkla önde gitti: 38-37.

Üçüncü çeyrekte top kayıplarının yanı sıra pota altı üstünlüğünü de rakibine kaptıran Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte 5 sayı geriye düştü: 61-56.

Son periyodun başında Shengelia'nın dış atışları ve boş turnikelerle çembere giden Virtus Segafreda Bologna, farkı 10 sayıya kadar yükseltti: 73-63.

Guduric'in turnike sayıları ve Sertaç Şanlı'nın basket faul sayısıyla farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, son 5 dakikalık bölümde oyuna ağırlığını koydu.

Sarı-lacivertli ekipte son bölümde kritik sayılarda isabet bulan Guduric, Hayes-Davis ve Tarık Biberovic, farkın kapanmasını sağladı.

Son hücumda Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skoru 84-82 yapan Fenerbahçe Beko, savunmada kaptığı topun ardından Hayes-Davis'le 2 sayı daha bularak parkeden galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 19 ve Colson 18 sayıyla oynarken, Virtus Segafredo Bologna'da 23 sayı kaydeden Shengelia maçın en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla üst üste 6. galibiyetini elde ederken, 11 maç sonunda 9 galibiyetle liderliğini sürdürdü.

Salon: Unipol Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Pajola 2, Clyburn 8, Shengelia 23, Zizic 18, Belinelli, Hackett 2, Morgan 14, Polonara 2, Diouf 3

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 5, Hayes-Davis 19, Tarık Biberovic 11, Zagars 2, Colson 18, Pierre 2, Guduric 21, Birch 8, Melli, Mays

1 Periyot: 22-23

Devre: 38-37

3 Periyot: 61-56

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