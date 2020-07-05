Lider Hatay 90'da güldü, Süper Lig'e 3 puan kaldı

05 Temmuz 2020 Pazar 20:44 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 20:44

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında lider Hatayspor ile Play-Off şansını mucizelere bırakan Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Hatayspor oldu.

90'DA GİRDİ, 90+4'TE ATTI!

Zorlu mücadelede hem Hatayspor hem de Keçiörengücü zaman zaman rakip kalelerde etkili ataklar geliştirmeye çalıştılar. Ev sahibi Hatayspor direk hücumlarla rakip kaleye giderken, Keçiörengücü ise maçın bazı anlarında oyun üstünlüğünü eline aldı. Karşılaşma 0-0'lık beraberliğe kitlenirken, 90. dakikada oyuna giren Soner Örnek, 90+4. dakikada attığı golle takımına kritik 3 puanı getirdi.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Adanaspor'a konuk olacak. Hatayspor, Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek. Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

