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Spor

Lider İspanya'nın rakibi Arnavutluk

EURO 2024 B Grubu üçüncü maçında yarın Arnavutluk ile lider İspanya mücadele edecek. Müsabaka TSİ. 22.00'da başlayacak.

AA23 Haziran 2024 Pazar 10:06 - Güncelleme:
Lider İspanya'nın rakibi Arnavutluk
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında yarın Arnavutluk ile İspanya karşı karşıya gelecek.

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

Grupta ilk maçta Hırvatistan'ı 3-0, ikinci maçta ise İtalya'yı 1-0 mağlup eden İspanya, zirvede bulunuyor.

İlk maçında İtalya'ya 2-1 yenilen ikinci müsabakasında ise Hırvatistan ile 2-2 berabere kalan Arnavutluk ise 3. basamakta yer alıyor.

ARNAVUTLUK GALİBİYET ARAYACAK

Arnavutluk'un gruptan çıkmak için İspanya karşısında kazanması gerekecek.

İki maçta 1 puanı bulunan Arnavutluk, İspanya'yı yenerek Hırvatistan-İtalya maçının sonucunu bekleyecek.

İtalya'nın 3 puanının bulunduğu grupta İspanya lider olarak çıkmayı garantiledi.

İSPANYA'NIN RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK

İspanya'nın Arnavutluk ile bugüne kadar oynadığı müsabakalarda ezici üstünlüğü bulunuyor.

İki ekip bugüne dek tarihlerinde 8 kez karşılaşırken, söz konusu maçların tamamını İspanyollar kazandı.

İspanya, bu maçlarda 31 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

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