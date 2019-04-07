Lider Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor 7 Nisan Pazar saat 19:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelede hakem Serkan Çınar düdük çalacak.

Zorlu maç öncesinde Başakşehir 58 puanla liderliğini koruyor. Son 7 haftada kazanamayan Konyaspor ise 35 puanda.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçı Başakşehir Konya'da 1-0 kazanarak evine dönmüştü.

Ev sahibi takımda Demba Ba, Serdar Taşçı ve Gael Clichy'nin son durumları maç saatinde belli olacak. Konyaspor'da ise Skubic ve Volkan Fındıklı kart cezalısı. Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı ve Abdou Razack Traore de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeceyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Epureanu, Mahmut Tekdemir, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Konyaspor: Serkan, Opanasenko, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Johsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic