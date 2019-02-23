Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında 23 Şubat Cumartesi akşamı Bursaspor'u konuk edecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.

Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho

SAKAT: Clichy, Epureanu*

CEZALI: Yok

BURSASPOR

Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho

SAKAT: Kubilay, Tunay

CEZALI: Yok