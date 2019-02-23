İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, bugün Bursaspor ile karşılaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçında 23 Şubat Cumartesi akşamı Bursaspor'u konuk edecek.
 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
 
Turuncu-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta 48 puan topladı.
 
Ligde oynadığı son 8 maçı kazanamayan Bursaspor ise 24 puan ve averajla haftaya 14. sırada giriyor.
 
Clichy kadroda yok
 
Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.
 
Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.
 
Medipol Başakşehir'de sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz haftaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Alexandru Epureanu'nun, Bursaspor mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
 
Muhtemel 11'ler
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
 
Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho 
 
SAKAT: Clichy, Epureanu* 
 
CEZALI: Yok  
 
BURSASPOR
 
Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho
 
SAKAT: Kubilay, Tunay
 
CEZALI: Yok

Türkiye, Bağdat´taki Geylani ve İmam-ı Azam külliyelerini restore ettiriyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bertaraf ettik

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Bertaraf ettik

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'Suriye' uyarısı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı yakalandı

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi belli oldu

İngiliz milyarderin roket uçağı bir ilki gerçekleştirdi

İngiliz milyarderin roket uçağı bir ilki gerçekleştirdi

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

CHP'li Ali Kılıç'ın binlerce Maltepeliyi aldattığı ortaya çıktı

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Yalova açıklarında demirledi
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

CHP´li Avcılar Belediyesinde işçiler eylem yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA