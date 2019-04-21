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Lider Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

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BAŞAKŞEHİR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
 
Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadeleyi beIN Sport 1 canlı yayınlayacak.
 
BAŞAKŞEHİR'İN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK 
 
Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 1 maç eksikle 2 puan önünde zirvede yer alıyor.
 
Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.
 
Epureanu yok
 
Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.
 
Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.
 
BAŞAKŞEHİR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER 
 
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Junior Caiçara - Mahmut - Attamah  - Clichy  - Emre  - Visca  - İrfancan  - Mossoro - Elia  - Robinho
 
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan  - Moroziuk  - Awaziem  - Talbi - Meljnak - Azubuike - Musa  - Boldrin - Abdullah - Aminu  - Muriqi
 
 

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