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Spor

Lider Sakaryaspor'da Ercümend Coşkundere dönemi sona erdi

Teknik direktör Ercümend Coşkundere, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan takımı Sakaryaspor ile yollarını ayırdı.

AA29 Mart 2022 Salı 15:25 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 15:25
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'da teknik direktör Ercümend Coşkundere ile yollar ayrıldı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik sorumlumuz Ercümend Coşkundere ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sakaryaspor, Coşkundere ile ligde çıktığı 31 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 68 puanla grupta lider durumda bulunuyor.

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