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Spor

Lider şampiyonluğa odaklandı!

Lider Galatasaray, Karagümrük beraberliğinin ardından Florya'da söz vererek tekrardan şampiyonluğa odaklandı.

Sabah26 Nisan 2023 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Lider şampiyonluğa odaklandı!
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Galatasaray'da yeniden yüzler gülmeye başladı. Alanyaspor maçında başlayan ve Fatih Karagümrük karşılaşmasında devam eden Bafetimbi Gomis krizinde son nokta koyuldu. Fransız oyuncunun affedilmesiyle sonuçlanan olayda tüm takım birlik oldu.

SÖZ VERDİLER

Takımdaşlığın ön plana çıktığı krizin ardından Florya'da barış rüzgarları esmeye başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular birbirlerine daha da sıkı sarılırken, şampiyonluk için söz verdiler.

Puan tablosundaki en yakın rakibine attığı 6 puan farkla şampiyonluğa adım adım ilerleyen sarı-kırmızılı takımda tüm gözler kupaya dikildi.

Galatasaray, Karagümrük karşısında 2 puan bıraksa da şampiyonluk yolunda en yakın rakipleri Fenerbahçe'nin de 2 puan kaybetmesi yüzleri güldürdü. Bafetimbi Gomis krizinin de aşılmasıyla birlikte tüm takım şampiyonluğa odaklandı. Takım içinde birliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden galibiyet serisi oluşturmak istiyor. Galatasaray'a şampiyonluk için rakiplerinin alacağı sonuçlardan bağımsız olarak 3 galibiyet ve 3 beraberlik yetiyor. Galatasaray, sırasıyla Beşiktaş, Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup ederek işini erkenden bitirmeyi planlıyor.

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

-Galatasaray; kalan 6 maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik alması halinde matematiksel olarak şampiyon oluyor.

-Fenerbahçe ile berabere kalıp 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiye de zafere ulaşıyor.

-Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerse 3 galibiyet 3 mağlubiyet bile yetiyor.

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