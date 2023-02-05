Lider Samsunspor, Manisa'da puan kaybetti

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisa FK, konuğu Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Manisa FK'de hafta içi anlaşma sağlanan teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımının başında ilk müsabakaya çıktı.

Konuk ekip Yılport Samsunspor, maçın 4. dakikasında Zeki Yavru ile penaltı atışından yaralanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Samsunspor'un kullandığı taç atışında Manisa FK savunmasında Ba'nın elle müdahalesi sebebiyle hakem penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunu kullanan Zeki'nin şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

10. dakikada Soner'in kullandığı taç atışında savunmadan seken topa ceza yayı üzerinde Osman sert vurdu. Kaleye yönelen topa Alim dokundu, kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

27. dakikada Manisa FK savunmasında Domgjoni'den topu kapan Laura, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta son anda kaleci Ömer ayaklarıyla müdahalede bulunarak mutlak golü önledi.

31. dakikada Samsunspor'un kontratağında orta saha yakınlarında topu önüne alarak ceza sahası içine kadar giren Laura'nın kaleci Ömer'i de geçtikten sonra yaptığı vuruşta, filelere doğru giden topu son anda çizgi önünde Domgjoni çıkardı.

38. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında Diallo'nun sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde Adem'in kafa vuruşunda kaleci Szumski, üzerine gelen topu güçlükle kornere çeldi.

53. dakikada Cemil'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Douglas Souza'nın sert vuruşunda kaleci Ömer son anda uzanarak meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonu iyi takip eden Laura'nın sağ son çizgiden ceza sahası içerisine çıkardığı topa altıpas içerisinde Douglas'ın bir kez daha vuruşunda, Manisa FK savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

64. dakikada Cihan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ömer topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda Alim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden dönerek, bu kez Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin sert şutunda kaleci Ömer son anda uzanarak mutlak golü önledi.

69. dakikada Cihan'ın sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda altıpas içerisinde iyi yükselen Yunus Emre'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

82. dakikada Adem'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Serkan'ın vuruşunda ceza sahası içerisinde Alim topa elle müdahale edince hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Junior Fernandes düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

87. dakikada şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Diallo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Szumski son anda yatarak meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

90+1. dakikada Soner'in sol kanattan sert şutunda kaleci Ömer uzanarak çeldi. Boşta kalan topu önüne alan Barış'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+8. dakikada sağ kanattan Diallo'nun pasında ceza sahası içerisinde Junior Fernandes'in gelişine sert şutunda kaleci Szumszki, son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kadir Beyaz, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Çağrı Giritlioğlu, Gakpa (Dk. 75 Serkan Odabaşoğlu), Burak Altıparmak, Prib (Dk. 85 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Batuhan Kör (Dk. 78 Fernandes), Adem Büyük (Dk. 85 Mehmet Uysal)

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Yusuf Abdioğlu, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru (Dk. 90+2 Guel), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Cihan Kahraman), Osman Çelik, Celil Yüksel (Dk. 72 Barış Alıcı), Soner Gönül, Laura (Dk. 72 Fofana), Tanque (Dk. 90+2 Mendes)

Goller: Dk. 69 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Fernandes (Penaltıdan) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 41 Diallo, Dk. 65 Adem Büyük, Dk 90+8 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 76 Yunus Emre Çift, Dk. 81 Alim Öztürk (Yılport Samsunspor)