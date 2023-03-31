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Spor

Lider Samsunspor, Pendikspor'u misafir ediyor

Spor Toto 1.Lig'in 30.haftasında Samsunspor, evinde Pendikspor'u konuk edecek.

AA31 Mart 2023 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Lider Samsunspor, Pendikspor'u misafir ediyor
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Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Son olarak deplasmanda Dyorex Boluspor'u 5-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Samsun ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 47 puan topladı.

Ligde ikinci sıradaki 53 puanlı Eyüpspor'un 7 puan önünde 60 puanla lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, yarın sahadan 3 puanla ayrılarak rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Samsunspor'da milli takım kamplarından dönen Gaetan Laura ve Emre Demir yeniden kadroya dahil olurken sakatlıkları bulunan Barış Alıcı ve Ahmet Sağat'ın durumları maç saatinde netlik kazanacak. Savunma oyuncusu Soner Gönül ise kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.

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