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Spor

Lider Samsunspor sahaya iniyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ara verilen antrenmanlara 4 Mayıs tarihinde başlayacaklarını duyurdu.

DHA25 Nisan 2020 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 20:30
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Kırmızı beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız COVID-19 salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarına 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Nuri Asan Tesisleri’mizde yeniden başlayacaktır. 4 Mayıs’ta tesislerimizde hazır bulunacak oyuncu, teknik ekip ve personelimize gerekli testler yapılacak olup, test sonuçlarının ardından oyuncular gruplar halinde, sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve tüm önlemler alınmak kaydıyla idmanlara başlayacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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