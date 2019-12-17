14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8762
  • 6,5614
  • 279.259
  • 111577
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Lider Sivasspor puan farkını açıyor

Süper Lig'de 15. hafta maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Demir Grup Sivasspor, zirve yarışındaki rakiplerinin de puan kaybetmesiyle aradaki farkı 6'ya yükseltti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kırmızı-beyazlılar hafta sonu ligde oynanan karşılaşmada iç sahada Fenerbahçe'yi mağlup ederek puanını 33'e çıkarttı.
 
Sivasspor bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, puan cetvelindeki en yakın takipçilerinden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe puan kayıpları yaşadı.
 
Beşiktaş'ın evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olduğu haftada, Trabzonspor sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi, Medipol Başakşehir ise sahasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
 
Alınan sonuçlarla Medipol Başakşehir ve Beşiktaş 27'şer puanda, Trabzonspor 26 ve Fenerbahçe 25 puanda kaldı.
 
En yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkartan Sivasspor, liderlik yarışında önemli bir avantaj yakaladı.
 
Sivas temsilcisi ligin ilk yarının son iki maçında deplasmanda Gençlerbirliği, evinde ise Göztepe ile karşılaşacak.
 
Kırmızı-beyazlılar 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlamıştı.
 
 
 
 
 
 
 
 

Hablemitoğlu suikastında çarpıcı gelişme! Kilit şüpheli Ukrayna´da yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MHP lideri Bahçeli: Kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır

MHP lideri Bahçeli: Kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır

'Bu konuda uluslararası toplum Türkiye'nin izinden gitmelidir'

'Bu konuda uluslararası toplum Türkiye'nin izinden gitmelidir'

Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Uzaydaki yıldızımızın ismi belli oldu

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Anayasa Mahkemesi'nden kritik 'nafaka' kararı: Hak ihlali...

Anayasa Mahkemesi'nden kritik 'nafaka' kararı: Hak ihlali...

Çarpıcı açıklama: Buna müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Çarpıcı açıklama: Buna müsaade etmemek boynumuzun borcudur

Diyanet 81 il müftülüğüne genelge gönderdi! Bu görüntü tarih oluyor

Diyanet 81 il müftülüğüne genelge gönderdi! Bu görüntü tarih oluyor

Antalya'da hareketli saatler! İkna edilerek gözaltına alındı

Antalya'da hareketli saatler! İkna edilerek gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

Hablemitoğlu´nun suikastten hemen önceki görüntülerine ulaşıldı

ABD'nin INF'den çekilme gerekçesiydi! O füze böyle ateşlendi

ABD'nin INF'den çekilme gerekçesiydi! O füze böyle ateşlendi

Antalya'da bankaya silahlı soygun girişimi! Zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

Antalya'da bankaya silahlı soygun girişimi! Zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek

İmzalar atıldı: Milli imkanlarla geliştirilen Songar silahlı drone TSK'nın envanterine girecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA