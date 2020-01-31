Lider Sivasspor'un kaptanı Ziya Erdal umut verdi

AA 31.01.2020 11:45 - Güncelleme: 31.01.2020 11:45

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, kırmızı-beyazlı ekibin bulunduğu konumu hak ettiğini ve şampiyonluk yarışında sonuna kadar mücadele içinde olacaklarını söyledi.

Uzun süredir kırmızı-beyazlı formayı terleten 32 yaşındaki savunma oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor'un başarısının tüm camiaya umut verdiğini belirtti.

Sezon başında Sivasspor'un zirvede olacağını kimsenin hayal bile etmediğine dikkati çeken Ziya, "Şu anda bulunduğumuz konum çok iyi, bulunduğumuz konumu da hak ediyoruz. Daha önümüzde 15 maç var." dedi.

Ziya Erdal, önemli ve zor maçlar oynayacaklarını dile getirerek, "Geçen haftaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına benzer çok maçlar oynayacağız. Öncelikle taraftarın desteğini bekliyoruz ve maçlarda sabırlı olmalarını istiyoruz. Bulunduğumuz konumu hak ediyoruz, bunu da göstermek için sahaya çıkıyoruz. Sonuna kadar bu mücadelenin içinde olacağız. Şampiyon oluruz veya olmayız ama bu takım gerçekten çok güzel işler yapıyor. Bizi desteklesinler, böyle devam etsinler. İnşallah sezon sonunda iyi bir yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.

10 yıl sonra gelen başarı

Sivasspor'un 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında da şampiyonluk mücadelesi verdiğini ve o dönem 21 yaş altı takımının formasını giydiğini anımsatan Ziya, şunları kaydetti:

"O zaman Sivasspor'un Süper Lig'de 3 ya da 4. yılıydı. İyi bir coşku, iyi bir sinerci vardı, takım çok iyiydi. Şehirde de güzel bir ambiyans ve güzel bir ortam vardı. Belki 10 yıl sonra şimdi onu yakaladık. O dönemlerde takım ligin sonuna kadar yarışın içinde oldu. Şu anda erken ama biz bu mücadelenin içinde olacağız, sonuna kadar gideceğiz, bu mücadeleyi taraftarlarımız da görecek. Sadece gelsinler bize destek olsunlar, onu istiyoruz. İnşallah biz de onları mutlu ederiz. Ortamımız gayet iyi sonuçta bu takım kimsenin beklemediği bir şey yaptı. 41 puan ile lideriz, en yakın rakibimizin 4 puan önündeyiz. Bu takım 2'inci, 3'üncü veya şampiyon olabilir. Nerede bitirirse bitirsin bu takım başarılıdır. Takımdaki ortam, arkadaşlık çok iyi, biz bulunduğumuz konumu hak ediyoruz. Bunu da hak ettiğimizi sezon sonuna kadar göstereceğiz. Taraftarlarımız ile birlikte bu mücadelenin içinde olacağız."

"Kupada inşallah final oynarız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kaldıklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, takımların kupaya ilk başlarda ciddi bakmadığını söyledi.

Ziya Erdal, elemeler ve turları geçtikten sonra kupa yarışının hız kazandığını aktararak, "Az takım kaldı, sonuçta çeyrek finaldeyiz. Antalyaspor ile zor bir maç oynayacağız. İnşallah geçeriz, finale kadar gideriz. Sivasspor'u orada da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ziya Erdal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep çok farklı bir takım, geçiş oyunlarını iyi oynuyorlar. Süratli oyuncuları var, onlara dikkat etmemiz lazım. Biz de hangi konumda olduğumuzun bilincindeyiz. Zor bir maç olacak, galibiyet için gideceğiz. İnşallah 3 puan ile dönerek buradaki Medipol Başakşehir maçına hazırlanmak istiyoruz. Sonuçta Antep maçını geçtikten sonra çok kritik iki maç oynayacağız. İnşallah her şey güzel devam eder."