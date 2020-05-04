İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0485
  • EURO
    7,6896
  • ALTIN
    387.1
  • BIST100
    98842.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Lider Trabzonspor antrenmanlara yeniden başladı
Spor

Lider Trabzonspor antrenmanlara yeniden başladı

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:10
ABONE OL

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta ertelenen Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ardından Kovid-19 nedeniyle teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde futbolcuların, sportif faaliyetlerini evlerinde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncuların teknik direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde, üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Futbolcular ve teknik heyetin sosyal mesafeye uyarak çalıştığı vurgulanan açıklamada, tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra ülkesinden gelerek, karantina süreci devam eden Alexander Sörloth'ün antrenmanda yer almadığı ifade edildi.

Bordo-mavili ekibin çalışmalarına yarın devam edeceği vurgulandı.

89 yaşında koronavirüsü yendi: Çok iyiyim. Bomba gibiyim

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.