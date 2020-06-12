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Spor

Lider Trabzonspor, Göztepe deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu

Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe'nin konuğu oluyor. İlk 11'ler belli oldu.

12 Haziran 2020 Cuma 20:43 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 20:56
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Göztepe'nin 11'i: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Yaklaşık 3 ay aranın ardından lider Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak mücadele 21:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Onun yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak.

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