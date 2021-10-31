Lider Trabzonspor, namağlup yürüyüşüne devam ediyor

31 Ekim 2021 Pazar 10:11 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 10:11

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek namağlup bir şekilde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı ile durdurulamıyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı yönetiminde 43 lig maçına çıktı.

Trabzonspor bu süreçte 26 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu. Özellikle yenilgisiz ilerleyiş gözlerden kaçmıyor.

236 GÜNDÜR KAYBETMİYORLAR

Trabzonspor, ligde tam 236 gündür kaybetmedi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti. Trabzonspor, bu sezon ise ilk 11 haftalık bölümde mağlubiyet görmeyerek ligin tek namağlup takımı oldu.

Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlik ile 27 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 22 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.