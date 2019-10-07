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Liderlik sınavı Fransa ile

Güneş, “Arnavutluk’u yenersek, Fransa ile final gibi maç oynarız. Finallere gitmek elbette önemli ancak grup birincisi olarak gidince seri başı oluruz. Sahada herkesin gurur duyacağı bir Türkiye olacak” dedi.

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STAR

ŞENOL Güneş, A Milli Takım’ın hedefinin Euro 2020 elemelerine lider olarak gitmek olduğunu söyledi. Ay-Yıldız takımımızın patronu şöyle konuştu: “4 maçın en önemlisi olarak Arnavutluk maçını görüyoruz çünkü kazandığımızda Fransa ile belki de grup 1.liği maçı oynayacağız. Aksi olursa durmumuzu gözden geçirmek zorunda kalabiliriz. Gitmek önemli ama,birinci gitmek daha önemli, o zaman seri başı olma şansı yakalarız.”

KIRMIZI-BEYAZ EN GÜZEL RENK

“Sahada tüm Türkiye’nin gurur duyacağı bir takım olacağını düşünüyoruz, hava güzel. Halkımız da bun görüğü için sahipleniyor. Takım Türkiye’nin takımı, bizim takımımız. Gönülden bu takımın bir parçası. Cumhurbaşkanımıza işçisine kadar herkes aynı duygu içinde oldu. Maç Kadıköy’de... Galatasaray’ın sahasında olmayacak mı? ona da olacak.Herkes kulüp formasıyla gelmek yerine maça milli forma ile gelsin. Baba, çocuklarının hepini kucaklar. Kırmızı-beyaz güzel bir renk.”

KIRMIZI-BEYAZ EN GÜZEL RENK

“Burak kalitesi yüksek bir oyuncu. Cenk de idmana çıkan ve takımında oynamayan bir oyuncu. İkisini bir arada oynatır mıyız, bakacağız. Geçen sene Merih oynamıyordu Çağlar oynuyordu bu sene de Merih oynuyor Çağlar oynamıyor. Cengiz çok formda, iyi olmasına rağmen antrenmana almadılar. Gökhan, Caner, Serkan’ı ihtiyaç olursa alırım. Suat Serdar için babasıyla ve kendisiyle görüştüm. Evrak istedim ama göndemediler, sonra Alman Milli Takımı’nı seçti. Ama kapımız açık.”

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