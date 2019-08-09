‘Lig başlıyor, çabuk gel Falcao’

GALATASARAY'DA gündemin ilk maddesi Radamel Falcao... Sadece Sarı-Kırmızılı futbolseverler değil, Cim-Bomlu futbolcular da artık golcü oyuncunun bir an önce transfer edilerek takıma katılmasını bekliyor. Özellikle hazırlık karşılaşmalarında golcüsüz oynamak zorunda kalan Aslan'ın oyuncuları, Radamel Falcao'ya bir an önce İstanbul'a gelmesi için çağrı yapıyor. Süper Kupa finalinde Akhisar'ı yenerek şampiyon olan Galatasaray'ı kutlayan Falcao, sosyal medya hesabında "Cimbombom" yazarken, alkış emojisi kullandı. Kaleci Muslera bu paylaşıma "Galatasaray'a gel idol" diye yorum yaptı.Ryan Donk ise "Gel, bir hafta sonra lig başlıyor" diyerek açıkça çağrıda bulundu. Bu paylaşımlar, G.Saraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Falcao'nun sosyal medya üzerinden Sarı-Kırmızılı paylaşımları da beğenmesi, transfer için istekli olduğu yorumlarına yol açtı. Başkan Mustafa Cengiz de önceki akşam Kolombiyalı golcü için "Artık bu transferde saklayacak bir şey yok. Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Falcao bir dünya yıldızı. Galatasaray da bir dünya takımı" açıklamasını yapmıştı.