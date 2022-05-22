Lig bitti, Çağlar Söyüncü'ye yol göründü! Yeni adresi resmen belli oldu

Leicester City'de sezon sonu ayrılacak olan Çağlar Söyüncü için yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A devi Juventus'un Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, sezon sonu takımdan ayrılıyor. Ada ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli savunmacının satışına yeşil ışık yaktı.

JUVENTUS, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN DEVREDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü için Juventus devreye girdi. İtalyan ekibi, Leicester City'den ayrılacak olan milli savunma oyuncusu için 50 milyon euro ödemeye hazır ve önümüzdeki yaz teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.