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Spor

Lig bitti, Çağlar Söyüncü'ye yol göründü! Yeni adresi resmen belli oldu

Çağlar Söyüncü'nün İngiltere hikayesi sona eriyor. Sezon sonu Leicester City'den ayrılacak olan başarılı milli savunmacı Çağlar Söyüncü için Juventus'un 50 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2022 Pazar 22:41 - Güncelleme:
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Leicester City'de sezon sonu ayrılacak olan Çağlar Söyüncü için yeni bir gelişme yaşandı. İtalya Serie A devi Juventus'un Çağlar Söyüncü için 50 milyon euroluk teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, İNGİLTERE'DEN AYRILIYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, sezon sonu takımdan ayrılıyor. Ada ekibinin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli savunmacının satışına yeşil ışık yaktı.

JUVENTUS, ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN DEVREDE

İtalyan basınında yer alan habere göre; Çağlar Söyüncü için Juventus devreye girdi. İtalyan ekibi, Leicester City'den ayrılacak olan milli savunma oyuncusu için 50 milyon euro ödemeye hazır ve önümüzdeki yaz teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçta forma giydi. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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